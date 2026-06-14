日本時間15日午前5時、森保ジャパンはC組初戦でオランダと対戦する。先発予想と冨安健洋の起用法を中心に、日本代表の布陣を端的に整理する。【もっと読む】森保ジャパン初戦の相手オランダを紹介…“万年優勝候補”オレンジ軍団の実力◇◇◇森保ジャパンは5月下旬に千葉・JFA夢フィールドで合宿、同31日にアイスランドとのテストマッチをこなし、6月2日、チャーター機で事前キャンプ地であるメキシコ・モンテレイ