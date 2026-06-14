日本時間15日午前5時、日本はC組のオランダと対戦する。W杯で3度の準優勝を誇り、ファンダイク、ガクポ、デパイら欧州屈指のタレントを揃える強豪国。森保ジャパンの前に立ちはだかるオレンジ軍団の現在地を紹介する。【恩師直撃】塩貝健人〈前編〉主要5教科は「オール5」も成績評価は“4.9”…慶大FWの強みと意外な弱点（國學院久我山高サッカー部監督・李済華）◇◇◇70年代を代表するスーパースターであるヨハ