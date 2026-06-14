歌手・女優のアリアナ・グランデが、自身の楽曲「バイ」が、アメリカの移民取締りを宣伝するTikTok動画の音源として使用されたことに激怒し、トランプ政権を非難した。 【写真】「ウィキッド」相方は見た目での差別に怒 6月9日に投稿された問題の動画では、ICE（米移民・関税執行局）の捜査官が人々を拘束し手錠をかける様子を伝えた動画のBGMに「バイ」が流れており、「バイバイ。トランプ大統領は史上最も安全な国境を実現