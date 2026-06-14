映画「グレイテスト・ショーマン」でも知られる俳優のヒュー・ジャックマンが、リドリー・スコット監督による「宝島」の映画化作品で海賊ロング・ジョン・シルバー役を演じると報じられた。脚本はドラマ「アドレセンス」のジャック・ソーン氏が手がけ、エグゼクティブプロデューサーも務める。 【写真】無名時代を支えてくれたのに離婚した13歳上の女優妻 米デッドラインによる