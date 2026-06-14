【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【恩師直撃】久保建英は13歳でU17入りも「『俺にボールをよこせ』と要求できるメンタリティーでした」（U17日本代表元監督・森山佳郎）鎌田大地MF（英1部クリスタル・パレス／29歳）北中米W杯で躍進を目指す日本代表の生命線と位置づけられるのが、鎌田大地だ。前回カタールW杯の後に「代表への思いがもの凄く強まった」と公言する男は、チームのために泥臭くガムシャラに戦える選手