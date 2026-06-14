15日にW杯メンバーは発表された。その動向を注視していたひとりが、2015〜23年にU17日本代表監督を務めた森山監督だ。愛弟子のひとりで代表の主軸に成長した久保について振り返った。【恩師直撃】小川航基〈前編〉泊りがけの遠征先で「帰れ！」と言ったら本当に帰ったが…（桐光学園監督・鈴木勝大）◇◇◇──U17代表を4世代指揮して日本代表に10人近い選手を輩出した。「年代別代表経験が皆無に近い選手が（日本