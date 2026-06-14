グループCの注目カードはドロー決着北中米ワールドカップ（W杯）は6月13日（日本時間14日）に大会3日目を迎え、グループステージの注目カードの一つであるC組のブラジルとモロッコが対戦した。強豪同士の一戦は、前半にモロッコが先制したものの、すぐにブラジルのエース、FWヴィニシウス・ジュニオールが目の覚めるような強烈シュートを叩き込んで同点に追いつく展開。時速100キロ超えの超速弾にSNS上では驚愕の声が上がってい