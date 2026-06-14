グループ屈指の好カード北中米ワールドカップ（W杯）は6月13日（日本時間14日）に大会3日目を迎え、過去最多5度の優勝を誇るブラジル代表が、前回大会ベスト4のモロッコ代表と対戦した。日本代表がグループFを1位か2位で終えれば、どちらかと対戦する可能性が高いこともあり注目だった一戦は、1-1の引き分けで終わった。今大会も優勝候補に挙げられるブラジルだが、この試合では立ち上がりから組織だった守備を見せるモロッコ