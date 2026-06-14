◇インターリーグドジャース7―1Wソックス（2026年6月13日シカゴ）ドジャースの山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）のホワイトソックス戦に先発し、8回1/3、109球を投げ1安打1失点の快投で7勝目を挙げた。8回2死まで完全投球をみせたが史上25人目、日本投手では初の完全試合達成はならず。9回先頭打者にソロ本塁打を打たれ、ノーヒットノーランも逃したが、敵地で歴史的な快投をみせた。コンビを組んだダルトン・ラ