NBAキャバリアーズのジェームズ・ハーデン（36）が13日（日本時間14日）に武器の不法所持という軽犯罪で逮捕されたことがわかった。米複数メディアが報じた。米スポーツ専門局「ESPN」によると、13日の早朝に所有する車の座席に拳銃が置かれているのが発見された際に身柄を拘束されて逮捕された。銃はホルスターに入れられておらず、はっきりと見える状態だった。その後100ドルの保釈金を支払って釈放された。彼の罪状認否は