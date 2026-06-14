【大西純一の真相・深層】北中米W杯が開幕、いよいよ日本代表の1次リーグ初戦オランダ戦が14日（日本時間15日）に行われる。日本が初出場した28年前の98年W杯フランス大会初戦のアルゼンチン戦（トゥールーズ）が行われたのも、ちょうど6月14日だった。28年前のあの日はスタジアムで取材した。日本代表のユニホームを着たサポーターが多数詰めかけ、日本代表に声援を送り、「これがワールドカップなんだ」と実感した。このとき