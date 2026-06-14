赤色灯13日午後11時15分ごろ、大阪市都島区大東町1丁目の路上で、横浜市金沢区の男性（24）から「車の買い取りでやられた」と110番があった。大阪府警都島署によると、男性は2人組に警棒のようなもので殴られ、現金約500万円入りのバッグを奪われたと説明。2人組は車で逃走したといい、署は強盗傷害事件として調べる。署によると、男性は交流サイト（SNS）で知り合った人物から車を買うために大阪を訪れており、待ち合わせ場所