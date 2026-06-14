北中米ワールドカップのオランダ戦に向け、日本代表10番・堂安律は“鉄のカーテン”を敷いている。オランダ戦を翌日に控えたこの日も、その姿勢は徹底されていた。数日前の囲み取材でもオランダ関連の質問には「ノーコメントで」と貫いていた堂安。この日も「ここまでオランダを見てきて、どんなチームですか」と記者のひとりが問いかけると、その質問を遮るように「だから、ノーコメントって言ったじゃないですか」と返し、