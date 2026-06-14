13日夜、三重県鳥羽市の菅島で、釣りをしていた82歳の男性が海に転落し、死亡しました。 【写真を見る】菅島で釣りの82歳男性 岸壁から海に転落し死亡三重・鳥羽市 13日午後10時ごろ、鳥羽市の菅島の西側岸壁で、釣りをしていた愛知県半田市の無職、市野辰夫さん（82）が海に転落しました。 市野さんは仲間の男性らに救助され、伊勢市の病院に運ばれましたが、およそ4時間半後に死亡が確認されました。 市野さんは愛知県の釣