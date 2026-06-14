阪神の石黒佑弥投手（24）がきょう14日から1軍昇格することが濃厚となった。オリックス戦が行われる京セラドーム入りした。3年目の石黒は今季キャリア初の開幕1軍もここまで2度の2軍降格。5月21日に出場選手登録を抹消されて以来の昇格となる。1軍では8試合に登板して防御率5・54の成績を残している。前日13日に右手中指の違和感を訴えて緊急降板した畠が降格となる見込みだ。