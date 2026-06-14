イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師への支持と忠誠を示す人々が、テヘランのパレスチナ広場に集まる様子＝12日/Majid Saeedi/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は13日、イランとの合意は「あす署名が行われる予定だ」と述べ、署名が済めばホルムズ海峡の封鎖は解除されるだろうと付け加えた。イラン政府も条件に関する双方の合意が近いことを示唆しているものの、イスラム革命防衛隊は、14日に署名が行われるとの見通しに