気になる女の子に対して、思い切ってデートのお誘いLINEを送ったものの、返信がなく落ち込んだ経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。さらに返信がないまま、学校や職場で顔を合わせる場合、どのような顔をすればいいのか分からず、戸惑ってしまうものです。LINEの返信をくれない女の子に対して、一体、どのように話しかければ良いのでしょうか。そこで今回、スムーズに話しかけることができるように８パターンのリアク