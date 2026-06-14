ローソンは6月16日、創業51周年を記念したキャンペーン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』の第3週商品を発売する。第1週の「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」、第2週の「盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-」などに続く商品として投入する。『超ハッピーすぎ！チャレンジ』では、価格据え置きで重量や具材を約51％増量する「盛りすぎチャレンジ」を中心に展開している。『超ハッピーすぎ！チャレンジ』第3週では、「盛りす