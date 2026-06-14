◆米大リーグホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、９回途中１安打１失点で７勝目をつかんだ。８回２死まで１人の走者も出さず、完全試合の予感も漂わせたが、遊撃手・ベッツの失策で快挙ならず。９回先頭でソロを被弾してノーヒットノーラン、レギュラーシーズンでは初完封初完