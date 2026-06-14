中学生の息子が学校を休んで「ワールドカップ」を見ると言い張って困ってます──。サッカーの祭典、2026FIFAワールドカップ北中米大会が日本時間6月12日に開幕しました。そんな中、冒頭のような親の悩みがSNS（Threads）で話題になっている。投稿には「本当にサッカーが見たいのであれば、それも社会勉強の一つかと」「俺なら休んでいいよとか言っちゃいそう」「学校休みますは反対派です」などの賛否のコメントが寄せられている