◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本―オランダ（１４日・ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】１４日（日本時間１５日午前５時）に日本代表と対戦するオランダ代表のクーマン監督が、試合会場のダラス競技場で公式会見に出席した。４日に親善試合でアルジェリアに１―２で敗れ、８日に格下のウズベキスタンと２―１の辛勝に終わるなど、チーム状況は芳しくない。それでもクーマン監督はチーム