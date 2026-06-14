女優の奥貫薫（55）が13日、自身のインスタグラムを更新。15歳の時に撮影した、初めての宣材写真を公開した。「15歳になった息子を眺めながら、自分が同じ年の頃のことを思い出す。大きな夢を持ち、初めて宣材写真を撮ってもらったあの日」と記し、キュートにほほ笑む自身の初めての宣材写真を披露した。「心はおどろくほどあの頃のままなのに、ずいぶん遠くまで歩いてきたような気もする」としつつ「写真の中の私は息子にそ