ある商品を「ほしい」「買いたい」と思ったとき、人はどうやって選ぶのでしょうか。価格や店の雰囲気など、いろいろな選択肢があると思いますが、自分自身に商品知識がない場合は、一定の行動をとりやすいようです。経済評論家の塚崎公義氏が解説します。割高でも、宝石は高級宝飾店で買う人が多いワケ私たちは、自分のことはよく知っていても、他人のことはあまり知りません。他人のことを知りたいと思っても、話してもらえない場