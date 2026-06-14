巣材をくわえて、せっせと巣箱へ戻ってきた一匹のクリハラリス。ところが、いざ中へ入ろうとしたところで、ぴたりと動きが止まってしまいました。【動画】家に知らんリスおる！ 巣材くわえ右往左往東京都町田市にある小規模動物園「町田リス園」の公式Xアカウント「NPO法人町田リス園 公式（@risuen_official）」が投稿した動画が、注目を集めています。クリハラリスは、アジアに広く分布するリスで、日本では特定外来生物に指定さ