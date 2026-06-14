社歴“逆転”をボディカラーに反映ジェイアール東海バスは2026年5月18日、新たなラッピングバス「リバース」を発表しました。リバースは2026年6月1日から運行を開始しています。ジェイアール東海バスは、JR東海（東海旅客鉄道）の子会社として名古屋や静岡などの東海エリアの高速バス事業を展開しています。【画像】超カッコイイ！ これがJR東海バスの激レア車両「リバース」です！ 画像で見るもともとは国鉄（日本国有