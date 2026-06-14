AIの普及が進む中、その影響は宗教界にも及んでいる。近年では戒名や法話の作成にAIを活用する事例が現れ、その是非をめぐる議論が活発化している。日本では高齢化に伴い死者数が増える一方、葬儀の小規模化や価値観の変化が進み、仏事のあり方も問い直されている。こうした状況のなか、AIは伝統や仏事のあり方にどのような変化をもたらすのか。本寿院と真宗大谷派正蓮寺の住職に話を聞いた。 【画像】2040年には1日当たり約4600