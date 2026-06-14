＜宮里藍 サントリーレディス最終日◇14日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。18歳アマの長澤愛羅（あいら）が11番パー3でホールインワンを達成した。【写真】天才中学生・ソアのピースが初々しい11番パー3は182ヤード。5番ユーティリティで放ったティショットが、右から5ヤードに切られた切られたカップをめがけて飛んでいき、そのまま沈んだ。長澤は出だし10