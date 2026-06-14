佐世保市の高齢者福祉施設で、現役のお坊さんによる訪問コンサートが行われました。 いやしの歌声で明るい社会を目指します。 （里見 呂明 さん） 「どうも皆様こんにちは。一緒に楽しんでいただけたら幸いです。」 《さくら(独唱)》 お年寄りを前に始まったお坊さんによる訪問コンサート。 いやしの歌声を響かせるのは…。 佐世保市にある西光寺の住職 里見 呂明さんです。 （