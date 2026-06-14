＜宮里藍 サントリーレディス3日目◇13日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞もう少しでホールインワンだった3番パー3など切れ味抜群のショットで、永井花奈は前半だけで5つのバーディを奪った。3位から出て「68」で回り、トータル14アンダー・2位に浮上。5打あった首位・桑木志帆との差は3打に縮めた。【写真】パット好調も…後半は惜しいパットもありました4番は残り70ヤードの2打目をピンそば20センチ