◇インターリーグドジャース7―1Wソックス（2026年6月13日シカゴ）ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に快勝。「1番・DH」で2試合ぶりに先発復帰した大谷翔平投手（31）は今季5本目、通算29本目の先頭打者弾を放つなど、3打数1安打1打点、3四球の活躍で勝利に貢献した。試合後、欠場理由となった「左膝の炎症」について話した。大谷が一振りで打線に勢いを付けた。初回の第1打席、ホワイトソ