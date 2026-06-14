米男子ゴルフのRBCカナダ・オープンは13日、カナダのカレドンにあるTPCトロント（パー70）で第3ラウンドが行われ、金谷拓実は69で回り、通算4アンダーの206で49位だった。中島啓太は55位、平田憲聖は64位。66をマークしたジャクソン・スーバー（米国）が通算13アンダーで単独首位に立った（共同）