韓国出身の女子プロゴルファーで、2023年限りで日本ツアーを引退した「元賞金女王」のイ・ボミさん（37）が2026年6月4日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウェア姿を披露した。ナイスショットを披露イ・ボミさんは、ミニスカートのウェア姿とゴルフをする動画を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、鮮やかなブルーのウェアとベージュのミニスカートを着用。絵画が飾られた壁の前に立ち、カバンを手にして笑顔をみせ