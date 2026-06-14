あなたのホロスコープを出してみよう！ホロスコープの作成方法を解説！ ホロスコープの作成方法 それではさっそく、あなたの生年月日などからホロスコープを出してみましょう。本書では、下のホロスコープ作成 Web ページを使った方法を説明します。 STEP.1 生年月日、生まれた時間、産まれた場所、名前を入力 ※出生時間が不明な場合ホロスコ