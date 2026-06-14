絶滅した恐竜やマンモスの復活はできる？ ゲノム編集で絶滅危惧種を救え! 6600万年前に絶滅した恐竜をよみがえらせる。まるで映画の世界のようですが、じつは恐竜は、私たちに身近な鳥の先祖。一部共通のDNAをもっているので、ゲノム編集で恐竜に近い動物をつくることは可能かもしれません。実際に、数千年前に絶滅したケナガマンモスを復活させようというプロジェクトがあります日本も近畿大学がロシアのサハ共和国と共同で、