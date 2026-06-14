過疎地医療の解決策？空飛ぶ医者・フライングドクターって？ 飛行機なら救急車より速い オーストラリアの面積は769万㎢。日本の約20倍もある広大な国ですが、人口は約2660万人（2024年）と日本の4分の1に過ぎません。人口密度にすると、1㎢あたりわずか3人。なんと日本の100分の1です。シドニーやメルボルンなどの都市部を除けば、必然的に人口過疎地帯となってしまいます。隣の家まで数キロと