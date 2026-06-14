◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組ブラジル１―１モロッコ（１３日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）史上最多６度目の優勝を狙うブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、１次リーグＣ組初戦でモロッコ（同７位）に１―１で引き分けた。前半２１分、縦パスに抜け出したモロッコＦＷサイバリ（ＰＳＶ）に先制ゴールを奪われた。それでも、０―１の同３２分にＦＷビニシウス（Ｒマドリード）がペナルティーエリア左から