◆米大リーグホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が敵地・ホワイトソックス戦に先発し、９回途中１安打１失点で７勝目をつかんだ。前回登板から４５者連続アウトで、完全試合まであと４人、ノーヒットノーランまであと３人まで迫った。８回２死、ベッツの失策で完全試合を逃し、９回無死からソロを浴びてノーヒットノーランも逃したが、８回