◆米大リーグオリオールズ３―９パドレス（１３日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）パドレス・松井裕樹投手（３０）が１３日（日本時間１４日）、敵地・オリオールズ戦で登板した。６―２でで４点をリードした６回から２番手で登板。２死からマヨに左翼線への二塁打を許したが、２三振を奪うなど、無失点で抑えた。１回１４球で１２球がストライク。安定した投球で３登板ぶりに無失点