相次いだ退所発表人気グループ・嵐が、東京ドームでラストコンサートを開催して活動に終止符を打った5月31日、多くの芸能人が所属事務所からの退所・移籍を発表した。【写真を見る】この5月末に独立や移籍を発表した芸能人まず、俳優の勝地涼（39）が所属事務所「株式会社フォスター」を退所し、2027年から正式に独立すると発表。市川由衣（40）は、15歳から所属していた「研音」を退所、優希美青（27）は「ホリプロ」を退所し