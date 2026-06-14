【写真】平成の「未解決事件」といえば…女性3人が射殺された凄惨な現場公判で殺意否認・無罪主張平成12年（2000）年6月11日、宝石店の女性従業員6人（22〜51歳）が手足を粘着テープで縛られた上、ガソリンで焼き殺されるという惨劇が起きた。現場は栃木県宇都宮市の繁華街。犯人の篠沢一男（49=当時）は1億2000万円相当の貴金属を強奪して逃走したが、翌日に逮捕された。日頃は単なるパチンコ三昧の中年男だった篠沢。女性従