高市総理大臣はさきほどイギリスに到着しました。スターマー首相との首脳会談に臨みます。【映像】ロンドンに到着→笑顔で握手をする高市総理高市総理を乗せたチャーター機は、日本時間の午前4時ごろロンドンに到着しました。イギリスとの首脳会談では、イラン情勢の早期沈静化やホルムズ海峡での航行の安全確保に向けた連携を確認します。また、洋上風力発電をめぐり両政府間の協力枠組みの立ち上げについて合意する見通