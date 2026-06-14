皇族の数を確保するための皇室典範改正をめぐり、自民党の鈴木幹事長は、来月17日に会期末を迎える今の国会での実現に向けて優先的に取り組む考えを強調しました。【映像】鈴木幹事長「この国会で成立させなければいけない」自民・鈴木幹事長「皇室のこの継承というものこれはゆるがせにできない問題です。何としても、この国会で成立をさせなければいけない、そのように思っています」また、日本維新の会との連立協議で合意し