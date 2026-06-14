きのう羽田空港を出発した天皇皇后両陛下がオランダに到着されました。【映像】20年前の両陛下の姿＆宿泊される王室の城両陛下は日本時間の午前1時半過ぎ、オランダ・アムステルダムのスキポール空港に到着されました。そろってタラップを降りると、出迎えの方たちと握手をして順番に声をかけられました。両陛下は16日までオランダ王室の別邸であるヘット・アウデ・ロー城に滞在されます。この城には、2006年に静養のため