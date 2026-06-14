イランとアメリカの戦闘終結に向けた合意について、仲介国のパキスタンが、日本時間きょう午後8時までに成立する見通しだと明らかにしました。ただ、イランとアメリカの見解は割れています。【映像】「合意の見通し」について投稿したシャリフ首相パキスタンのシャリフ首相は13日、イランとアメリカの合意は「24時間以内に成立する見通しで、パキスタンは電子署名に向けた準備を進めている」とSNSに投稿しました。来週、実務レ