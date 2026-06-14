FIFAワールドカップ2026・グループC第1節が13日に行われ、ブラジル代表とモロッコ代表が対戦した。第1回から23大会連続23度目の参加で最多5度の優勝を誇る王国ブラジルと、前回カタール大会にてアフリカ勢初のベスト4進出を果たしたモロッコ。FIFAランキング6位と7位による注目のビッグマッチが実現した。一進一退の攻防が繰り広げられるなか、試合の均衡が破れたのは21分、モロッコが先制する。ブライム・ディアスがピッチ