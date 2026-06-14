イラン代表団の一部がアメリカ入国ビザ申請却下に対する異議申し立てで勝訴したようだ。13日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。イラン代表はFIFAワールドカップ2026のグループステージ3試合をすべてアメリカで戦う予定となっているなか、アメリカ・イスラエルの大規模軍事作戦によって攻撃を受けたことで、W杯参加も危ぶまれたものの、予定通りに参加することになっている一方で、W杯の拠点はメキシコに移して準備を行っ