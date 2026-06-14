現地６月13日に開催された北中米ワールドカップのグループC第１節で、ブラジル代表とモロッコ代表がニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで激突。セレソンに電撃復帰し、大きな注目を集めたネイマールは、コンディション不良のためメンバー外となった。大注目のビッグマッチで先手を取ったのは、前回ベスト４のモロッコだ。21分にブラヒムのスルーパスで抜け出したサイバリが、前に出てきたGKアリソンをかわす、絶妙な