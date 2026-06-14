日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。その２日前、会場となるダラスに入った夜、選手たちだけで約30分間のミーティングが行なわれた。サポートプレーヤーとして参加している吉田麻也、メンターとして帯同する南野拓実、５大会連続出場の長友佑都、離脱した遠藤航に代わってキャプテンに就任した板倉滉らが順番に話をした。翌日の取材で板倉は「前回大会同様、こ