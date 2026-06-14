日本代表は13日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、試合開催都市のアメリカ・ダラスで公式練習を行った。守護神を担う鈴木彩艶が重要な初戦のポイントについて語った。日本代表は12日の練習後にチャーター便で決戦の地・ダラス入り。この日の前日練習では試合会場のダラススタジアムのピッチの感触も確かめ、一気に試合モードへ切り替わっている。自身初の大舞台を間近に控えるなか、鈴木は「日が縮まるにつれ