【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤井 風のアルバム『Prema』が、6月13日に授賞式が行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で「最優秀アルバム賞」を受賞。アワード後に行われた囲み取材で、授賞式を振り返った。 ■「調子に乗らずに、これからも地道にコツコツ、毎日を送っていけたらなあと思っています」 まず、アワードのトロフィー“ルビー”を改めて手渡されて「うわー、ありがと